Pedullà: “Salta Bremer? Inter non merita questa società. Skriniar costretto a stare in hotel” (Di martedì 19 luglio 2022) Critica durissima quella rivolta a Suning da parte del giornalista sportivo, Alfredo Pedullà. Intervenuto a Sportitalia, Pedullà ha parlato delle difficoltà dei nerazzurri circa l’operazione... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 19 luglio 2022) Critica durissima quella rivolta a Suning da parte del giornalista sportivo, Alfredovenuto a Sportitalia,ha parlato delle difficoltà dei nerazzurri circa l’operazione...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Pedullà: “Salta #Bremer? #Inter non merita questa società. #Skriniar costretto a stare in hotel” - UveRicci : RT @HariChannel: PEDULLA': 'BREMER-INTER SALTA? IL PROBLEMA E' SUNING, L'INTER NON MERITA UNA PROPRIETA' COSI'...' - HariChannel : PEDULLA': 'BREMER-INTER SALTA? IL PROBLEMA E' SUNING, L'INTER NON MERITA UNA PROPRIETA' COSI'...' - HariChannel : PEDULLA': 'BREMER-INTER SALTA? IL PROBLEMA E' SUNING, L'INTER NON MERITA UNA PROPRIETA' COSI'...' - brontolodesign : Oggi è la giornata della #arrampicatasuivetri di #Pedullà e @MCriscitiello ???????? #dybalaroma ...se poi salta pure Br… -