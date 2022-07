Mahmood senza segreti tra pubblico e privato in un docu-film: ecco tutte le novità di Prime Video (Di martedì 19 luglio 2022) Tante proposte, qualche idea originale di livello, grandi budget (altrove impossibile trovarli) che portano con sé, inevitabilmente, cast stellari. A Roma sono stati presentati i palinsesti 2022-2023 di Prime Video di Amazon. Tra le novità annunciate un progetto musicale su Mahmood, in uscita il 2023. Il cantautore, assente alla presentazione, ha mandato un Video messaggio: “Questo è un progetto che mi sta a cuore ed è molto personale. Spero piacerà a tutti voi”. Dalle Prime indiscrezioni sul docu-film, in uscita nel 2023. Sarà un film che racchiude l’ultimo anno del cantante con “aspetti inediti” della sua vita privata. Quest’ultimo punto sarà l’elemento di novità, dal momento che l’artista è sempre stato riservato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Tante proposte, qualche idea originale di livello, grandi budget (altrove impossibile trovarli) che portano con sé, inevitabilmente, cast stellari. A Roma sono stati presentati i palinsesti 2022-2023 didi Amazon. Tra leannunciate un progetto musicale su, in uscita il 2023. Il cantautore, assente alla presentazione, ha mandato unmessaggio: “Questo è un progetto che mi sta a cuore ed è molto personale. Spero piacerà a tutti voi”. Dalleindiscrezioni sul, in uscita nel 2023. Sarà unche racchiude l’ultimo anno del cantante con “aspetti inediti” della sua vita privata. Quest’ultimo punto sarà l’elemento di, dal momento che l’artista è sempre stato riservato ...

Pubblicità

FQMagazineit : Mahmood senza segreti tra pubblico e privato in un docu-film: ecco tutte le novità di Prime Video - MahmoodItalia : RT @SW4PITOUT_: E niente si torna dal concerto di mahmood senza voce, che bella sensazione. Ale te se ama - SW4PITOUT_ : E niente si torna dal concerto di mahmood senza voce, che bella sensazione. Ale te se ama - BITCHYXit : Mahmood senza maglietta, il nuovo scatto hot - xdorotheax : @mascheradicolpe per mahmood era una battutina off topic e secondo me non è nemmeno stata così graffiante,invece pe… -