L'Europa brucia. Nuova ondata di caldo con incendi e siccità (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug – E' ancora emergenza caldo in questa Europa che brucia. Dall'Italia ai paesi scandinavi l'aumentare delle temperature sta soffocando natura e popolazioni. Nelle prossime ore L'Europa occidentale dovrà affrontare temperature più soffocanti, mentre una feroce ondata di caldo si dirige verso il nord del vecchio continente. Il Regno Unito ha raggiunto la sua temperatura più alta di sempre di 40,2°C, secondo i dati provvisori del Met Office, e i meteorologi hanno avvertito che le temperature stanno ancora salendo. Ieri sono stati emessi avvisi di caldo estremo anche in Francia, mentre, la Spagna settentrionale, ha registrato temperature di 43°C. L'Europa brucia In Italia continuano gli incendi, anche oggi in Veneto, ...

