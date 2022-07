L' aereo si rovescia dopo lo schianto e prende fuoco | salvi i passeggeri

Pubblicità

Mogadiscio, aereo si schianta, prende fuoco e si rovescia: tutti vivi i passeggeri Un aereo passeggeri della compagnia Jubba Airways è precipitato nella capitale somala Mogadiscio. A bordo c'erano 30 persone oltre l'equipaggio. Non sono state fornite informazioni immediate su eventuali feriti o sulle cause dell'incidente. Le immagini della scena pubblicate sui social media mostrano il fumo nero che fuoriesce dai rottami