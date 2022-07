Incidente aereo a Mogadiscio | video (Di martedì 19 luglio 2022) Sono miracolosamente tutte salve le 30 persone che viaggiavano a bordo di un aereo della compagnia Jubba Airways che si è schiantato durante l'atterraggio all'aeroporto di Mogadiscio. Il volo si è ribaltato, forse per un problema al carrello e si è cappottato sulla pista perdendo un'ala da cui è anche scaturito un incendio. Il tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso ha evitato guai ancora più grossi. Leggi su panorama (Di martedì 19 luglio 2022) Sono miracolosamente tutte salve le 30 persone che viaggiavano a bordo di undella compagnia Jubba Airways che si è schiantato durante l'atterraggio all'aeroporto di. Il volo si è ribaltato, forse per un problema al carrello e si è cappottato sulla pista perdendo un'ala da cui è anche scaturito un incendio. Il tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso ha evitato guai ancora più grossi.

Pubblicità

IVALDO1962 : RT @kkvignarca: Su @fattoquotidiano di oggi qualche mia considerazione (son sempre io non fatevi trarre in inganno ??) a seguito dell’incide… - TWDDarylRick : Aereo ucraino precipita in Grecia. 'Carico di esplosivi e munizioni', l'incidente è un giallo - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non sono stati trovati materiali pericolosi sul luogo dell'incidente aereo'. Lo ha affermato un portavoce dei vigili del… - Nat_Casatelli : RT @kkvignarca: Su @fattoquotidiano di oggi qualche mia considerazione (son sempre io non fatevi trarre in inganno ??) a seguito dell’incide… - extraterra62 : RT @kkvignarca: Su @fattoquotidiano di oggi qualche mia considerazione (son sempre io non fatevi trarre in inganno ??) a seguito dell’incide… -