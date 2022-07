Governo, Di Maio “Il direttivo M5s alla Camera vuole votare la fiducia” (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dalle dimissioni di Draghi ad oggi sono successi due fatti politici clamorosi. 1. Le manifestazioni e gli attestati di supporto al Governo Draghi affinchè possa restare in carica: oltre 1600 sindaci, la società civile, gli imprenditori, la comunità finanziaria e quella internazionale. 2. Il direttivo della Camera del gruppo M5S, oggi partito di Conte, ha espresso la volontà di votare la fiducia al Governo Draghi, al di là della volontà dei vertici”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante l'assemblea congiunta di Insieme per il Futuro.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dalle dimissioni di Draghi ad oggi sono successi due fatti politici clamorosi. 1. Le manifestazioni e gli attestati di supporto alDraghi affinchè possa restare in carica: oltre 1600 sindaci, la società civile, gli imprenditori, la comunità finanziaria e quella internazionale. 2. Ildelladel gruppo M5S, oggi partito di Conte, ha espresso la volontà dilaalDraghi, al di là della volontà dei vertici”. Così il ministro degli Esteri Luigi Didurante l'assemblea congiunta di Insieme per il Futuro.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

