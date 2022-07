Gas, il piano Ue contro la crisi: verso un taglio obbligatorio dei consumi (Di martedì 19 luglio 2022) Un taglio obbligatorio dei consumi a livello Ue sulle forniture di gas. È questa una delle misure contenute nella nuova bozza del piano europeo per la riduzione della domanda, che sarà presentato domani, 20 luglio, dalla Commissione europea. Secondo quanto si apprende dal testo circolato in queste ore, il taglio entrerà in vigore in caso di grave carenza di forniture nei prossimi mesi. Secondo quanto scrive Politico, il piano della Commissione prevede un meccanismo giuridico che consente ai Paesi di decidere se adottare o meno le misure a maggioranza qualificata. Un sistema che di fatto aggirerebbe il Parlamento europeo e negherebbe ai singoli Paesi la possibilità di porre il veto ai piani. L’obiettivo è quello di ottenere l’ok dal Consiglio europeo durante il vertice straordinario ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Undeia livello Ue sulle forniture di gas. È questa una delle misure contenute nella nuova bozza deleuropeo per la riduzione della domanda, che sarà presentato domani, 20 luglio, dalla Commissione europea. Secondo quanto si apprende dal testo circolato in queste ore, ilentrerà in vigore in caso di grave carenza di forniture nei prossimi mesi. Secondo quanto scrive Politico, ildella Commissione prevede un meccanismo giuridico che consente ai Paesi di decidere se adottare o meno le misure a maggioranza qualificata. Un sistema che di fatto aggirerebbe il Parlamento europeo e negherebbe ai singoli Paesi la possibilità di porre il veto ai piani. L’obiettivo è quello di ottenere l’ok dal Consiglio europeo durante il vertice straordinario ...

