Draghi su Borsellino: “La sua morte è una macchia sulla nostra storia” (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA – Draghi interviene sulla morte di Borsellino: “Oggi ricordiamo la strage mafiosa di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Borsellino è un eroe della Repubblica: insieme a Giovanni Falcone ha inferto colpi durissimi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Trentennale strage Capaci, Draghi: “Grazie a Falcone l’Italia è diventata più libera e giusta” Mattarella su Borsellino: “Svelare gli oscuri tentativi di deviare le indagini” Ecco la road map delle aperture, coprifuoco da subito alle 23 Per Draghi Putin ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA –intervienedi: “Oggi ricordiamo la strage mafiosa di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paoloe gli agenti della scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi.è un eroe della Repubblica: insieme a Giovanni Falcone ha inferto colpi durissimi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Trentennale strage Capaci,: “Grazie a Falcone l’Italia è diventata più libera e giusta” Mattarella su: “Svelare gli oscuri tentativi di deviare le indagini” Ecco la road map delle aperture, coprifuoco da subito alle 23 PerPutin ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il ricordo del Presidente del Consiglio Draghi nel trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui mor… - agorarai : Buongiorno e bentornati ad #agorarai. L'evoluzione della crisi, l'attualità, Draghi in Algeria ma anche il ricordo… - GuendaEsposito : RT @Palazzo_Chigi: Il ricordo del Presidente del Consiglio Draghi nel trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui morirono… - simone11472 : RT @luca_vincis: Molti scendono in piazza perché vogliono Draghi che non si dimetta(può essere giusto), ma è giustissimo ricordare la Strag… - fremo03893514 : RT @luca_vincis: Molti scendono in piazza perché vogliono Draghi che non si dimetta(può essere giusto), ma è giustissimo ricordare la Strag… -