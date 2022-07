Corretta alimentazione del cane (Di martedì 19 luglio 2022) “Noi siamo ciò che mangiamo”, affermava il filosofo Ludwig Feuerbach… vero, verissimo! La stesso vale per i nostri amici animali. Il mondo canino, come ben sappiamo, è estremamente variegato e ogni razza e ogni singolo soggetto ha delle esigenze metaboliche ben specifiche, dettate da diversi parametri quali il sesso, l’attività fisica, lo stile di vita e la fase della vita in cui si trovano. L’alimento che scegliamo di dare al nostro amico a quattro zampe, pertanto, deve rispecchiare particolari composizioni analitiche ed essere bilanciato in base al soggetto a cui dobbiamo somministrarlo. Le diete commerciali, oramai, forniscono un’ampia gamma di prodotti studiati e formulati da medici veterinari nutrizionisti, esperti del settore. Esistono cibi secchi e umidi per ogni fase della loro vita. Nel caso decidiate di cucinare per loro, affidatevi a un medico veterinario specialista che ... Leggi su dilei (Di martedì 19 luglio 2022) “Noi siamo ciò che mangiamo”, affermava il filosofo Ludwig Feuerbach… vero, verissimo! La stesso vale per i nostri amici animali. Il mondo canino, come ben sappiamo, è estremamente variegato e ogni razza e ogni singolo soggetto ha delle esigenze metaboliche ben specifiche, dettate da diversi parametri quali il sesso, l’attività fisica, lo stile di vita e la fase della vita in cui si trovano. L’alimento che scegliamo di dare al nostro amico a quattro zampe, pertanto, deve rispecchiare particolari composizioni analitiche ed essere bilanciato in base al soggetto a cui dobbiamo somministrarlo. Le diete commerciali, oramai, forniscono un’ampia gamma di prodotti studiati e formulati da medici veterinari nutrizionisti, esperti del settore. Esistono cibi secchi e umidi per ogni fase della loro vita. Nel caso decidiate di cucinare per loro, affidatevi a un medico veterinario specialista che ...

