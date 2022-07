Come e quando lavare il proprio cane: tutte le dritte (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI cani che abbiamo in casa, sempre di più in Italia, hanno bisogno di essere accuditi a dovere. Tra le varie necessità quella del bagnetto. Non tutti hanno le stesse esigenze. In via di massima i cani non hanno bisogno di essere lavati in modo frequente ma solo quando il pelo risulta particolarmente sporco o maleodorante. Solitamente il tempo che intercorre tra un bagnetto ed un altro si aggira tra le sei e le otto settimane ma si tratta di un’indicazione molto variabile che dipende dall’età dell’amico peloso, dal tipo di pelo, dallo stato di salute ma anche dallo stile di vita che svolge l’animale. Se si tratta di un cane pacifico, che resta spesso in casa, non c’è bisogno di una frequenza alta. Per i cuccioli, invece, che sono di solito frenetici e amano giocare all’aria aperta rotolandosi nel fango o saltando in acqua, il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI cani che abbiamo in casa, sempre di più in Italia, hanno bisogno di essere accuditi a dovere. Tra le varie necessità quella del bagnetto. Non tutti hanno le stesse esigenze. In via di massima i cani non hanno bisogno di essere lavati in modo frequente ma soloil pelo risulta particolarmente sporco o maleodorante. Solitamente il tempo che intercorre tra un bagnetto ed un altro si aggira tra le sei e le otto settimane ma si tratta di un’indicazione molto variabile che dipende dall’età dell’amico peloso, dal tipo di pelo, dallo stato di salute ma anche dallo stile di vita che svolge l’animale. Se si tratta di unpacifico, che resta spesso in casa, non c’è bisogno di una frequenza alta. Per i cuccioli, invece, che sono di solito frenetici e amano giocare all’aria aperta rotolandosi nel fango o saltando in acqua, il ...

