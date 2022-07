Carola Puddu, le lacrime dell’allieva di Amici: “L’ho perso…” (Di martedì 19 luglio 2022) Carola Puddu ha pubblicato un contenuto particolare attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram e ha confessato a tutti i followers di essersi accorta di aver perso qualcosa di molto personale. Ma di che cosa si tratta? La ex allieva di Amici non si è trattenuta. Ecco che cosa ha annunciato al pubblico del web. Carola-Puddu-Altranotizia-(Fonte: Google)Carola Puddu nelle scorse ore ha ammesso di aver smarrito qualcosa a cui il pubblico tiene particolarmente. Scopriamo che cos’è. Carola Puddu, il dispiacere della ballerina di Amici Carola Puddu balla sin da quando aveva appena 4 anni. A farla innamorare della danza la prima volta è stato lo spettacolo Notre Dame ... Leggi su altranotizia (Di martedì 19 luglio 2022)ha pubblicato un contenuto particolare attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram e ha confessato a tutti i followers di essersi accorta di aver perso qualcosa di molto personale. Ma di che cosa si tratta? La ex allieva dinon si è trattenuta. Ecco che cosa ha annunciato al pubblico del web.-Altranotizia-(Fonte: Google)nelle scorse ore ha ammesso di aver smarrito qualcosa a cui il pubblico tiene particolarmente. Scopriamo che cos’è., il dispiacere della ballerina diballa sin da quando aveva appena 4 anni. A farla innamorare della danza la prima volta è stato lo spettacolo Notre Dame ...

Pubblicità

giulianabianco4 : RT @tienimistanotte: carola puddu mi manchi come l’aria - flaviastrangis : RT @Fabiana26490780: Noi, però, questo, l’anno prossimo non ce lo meritiamo. Non dopo le tonnellate di Carola Puddu e Michele Esposito. htt… - RaiaEnza : RT @quellasvampita: tutte le esibizioni di Carola Puddu, a thread (in aggiornamento): #Amici21 - tienimistanotte : carola puddu mi manchi come l’aria - roberta04135751 : RT @bisbilapolemica: serena marchese e carola puddu in una sola foto noi siamo stati benedetti dalle regine -