Camila Cabello al mare con un costume in stile Lamù detta tendenza (Di martedì 19 luglio 2022) Camila Cabello regala ispirazioni glamour con un look beachwear che ricorda moltissimo un personaggio dei manga: il suo bikini è a prova di Lamù. L'estate di Camila Cabello prosegue il suo corso e la popstar non ha paura di mostrare sui social i suoi look beachwear. Mentre in radio la sua Bam Bam con Ed Sheeran siede comoda sulla cima delle hit estive senza difficoltà, la cantante si gode il sole e il mare. Ha iniziato con l'Italia, concedendosi giorni di svago tra le mete più ambite della nostra penisola. Iconico lo scatto in Costiera Amalfitana con indosso un costume ultra colorato che richiama il mare e le bellezze tipiche campane. E non è di certo l'unica ad aver apprezzato una tappa tutta italiana per l'estate. Crediti: ... Leggi su velvetmag

