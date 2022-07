Barak e Simeone al Napoli | si sblocca la trattativa col Verona | ecco le cifre

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlpotrebbe fare sul serio per un doppio colpo dal. Sfumato il sogno Dybala, in questi ultimi giorni il club azzurro si sarebbe focalizzato sul possibile asse di mercato col club gialloblu, che porterebbe alla corte di Luciano Spalletti Antonine Giovanni. Entrambi i profili sono molto apprezzati sia dal club campano che dal tecnico toscano, piacciono da tempo e la società azzurra potrebbe a breve sferrare l’assalto decisivo per i due calciatori. Un affare che si aggira intorno ai 30 milioni di euro totali, somma di denaro che ilpuò ricavare dalla cessione di uno dei tanti giocatori sul piede di partenza come Petagna, Ounas, Politano e Demme. Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘L’Arena di’ “Cristiano Giuntoli ...

bruttapas : @Chiariello_CS Io mi immagino già l'esonero di Spalletti e Gigi Cagni che con un 4 3 3 stile Piacenza ci salva. Que… - NapoliStat : @napolitown Hamsik è un centrocampista, Barak evidentemente ti piace, ma quest' anno non lo hai mai visto giocare.… - NCN_it : Da Verona – Simeone e Barak, il Napoli offre 28 milioni all’Hellas #Simeone #Barak #pronta #offerta #28milioni… - SeEarn : Da Verona – Simeone e Barak, il Napoli offre 28 milioni all’Hellas #Simeone #Barak #pronta #offerta #28milioni… - PietroPassantin : @Torrenapoli1 Avevo letto Simeone + Barak -

Come scrive l'Arena , ripreso anche da Eurosport , sembra che il Napoli sia pronto a fare una doppia offerta all' Hellas Verona di 28 milioni per la coppia. Già da tempo in orbita ......L'Arena di Verona parla di un accordo raggiunto tra il Napoli e, del Verona, per un contratto triennale. Giuntoli starebbe lavorando ad una trattativa più ampia che riguarda anche. Per ...Giovanni Simeone resta un obiettivo concreto del Napoli. L'Arena riporta che Giuntoli vorrebbe acquistare anche Barak dal Verona ...L'ex attaccante viola, Giovanni Simeone dovrebbe approdare al Napoli. Come riporta L'Arena, i partenopei hanno già raggiunto un accordo di massima con ...