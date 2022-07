“All’estero da quasi vent’anni, ho vissuto in dieci Paesi. Ora sono a Singapore, ma non so dove mi fermerò. Partire? Non è per tutti” (Di martedì 19 luglio 2022) “sono andato via nell’ottobre del 2004, direzione Vienna. Mamma e papà mi hanno accompagnato al treno notturno. È stato l’inizio della mia vita adulta. tutti abbiamo capito che qualcosa stava finendo. E qualcosa stava iniziando”. Andrea Mordini ha 46 anni ed è originario di Pievepelago, un piccolo paese di 2mila abitanti sull’Appennino modenese. Vive All’estero da quasi 20 anni, trasferendosi in 10 Paesi diversi.??Dopo gli studi in ingegneria Civile a Modena e Parma, Andrea ha svolto un dottorato di ricerca che gli ha permesso di iniziare la sua carriera internazionale con un periodo all’Università di Vienna. “Da studente sognavo di andarmene in giro per il mondo a occuparmi di ponti, e così è stato” ricorda al fatto.it. Ha preso parte a progetti importanti in almeno una quindicina di nazioni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) “andato via nell’ottobre del 2004, direzione Vienna. Mamma e papà mi hanno accompagnato al treno notturno. È stato l’inizio della mia vita adulta.abbiamo capito che qualcosa stava finendo. E qualcosa stava iniziando”. Andrea Mordini ha 46 anni ed è originario di Pievepelago, un piccolo paese di 2mila abitanti sull’Appennino modenese. Viveda20 anni, trasferendosi in 10diversi.??Dopo gli studi in ingegneria Civile a Modena e Parma, Andrea ha svolto un dottorato di ricerca che gli ha permesso di iniziare la sua carriera internazionale con un periodo all’Università di Vienna. “Da studente sognavo di andarmene in giro per il mondo a occuparmi di ponti, e così è stato” ricorda al fatto.it. Ha preso parte a progetti importanti in almeno una quindicina di nazioni, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : “All’estero da quasi vent’anni, ho vissuto in dieci Paesi. Ora sono a Singapore, ma non so dove mi fermerò. Partire… - sweat3rwe4ther : non lo so mi viene da piangere al pensiero che sia quasi finito il tour europeo avrei voluto fare una data all’este… - paolopatrito : @CorriereG Mah. In termini assoluti lo vorrei all’estero e sono stupito che da oltremanica nessuno partecipi alla g… - Davide_m9 : @cesololinter194 Ma anche con obbligo sempre prestito è. Dipende dalla società con cui vai a trattare, all’estero d… - stevedire : 'Ai poveri chi pensa? Ai ragazzi che non trovano lavoro e vanno all'estero? Agli italiani impoveriti dall'inflazion… -