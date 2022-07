Pubblicità

Agenzia ANSA

Il presidente ucraino: 'Stiamo avanzando'. Intanto il Cremlino annuncia: domani incontro Putin - Erdogan per sbloccare export. Sul fronte energetico Gazprom avverte: 'Stop parziale gas all'Ue per cause di forza ..."Le forze armate dell'Ucraina hanno inflitto perdite significative agli occupanti, stiamo avanzando": lo ha dichiarato nel suo discorso serale Volodymyr, presidente dell'Ucraina, citato dall'agenzia di stampa Unian. "Passo dopo passo, stiamo avanzando, identificando e neutralizzando i collaboratori. La prospettiva è ovvia: la bandiera ucraina ... Zelensky, inflitte perdite significative agli occupanti - Ultima Ora Milano, 18 lug. (askanews) - "Le Forze Armate del nostro Paese sono state in grado di infliggere notevoli perdite logistiche agli occupanti. È sempre più difficile per l'esercito russo mantenere posiz ..."Le forze armate dell'Ucraina hanno inflitto perdite significative agli occupanti, stiamo avanzando": lo ha dichiarato nel suo discorso serale Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, citato dall' ...