VIDEO | Addio al Napoli: saluto da brividi di Ospina! (Di lunedì 18 luglio 2022) Circa una settimana dopo l’annuncio ufficiale, sono arrivati anche i saluti al Napoli da parte del portiere David Ospina. Il colombiano, arrivato a Napoli come riserva, complici le buone prestazioni e le insicurezze di Meret nelle ultime quattro stagioni si è preso di forza la porta partenopea. L’estremo difensore lascia Napoli proprio dopo la stagione che più lo ha visto come protagonista, con ben 31 presenze e 25 reti subìte. La carriera di Ospina proseguirà in Arabia Saudita all’Al-Nassr. Ecco il messaggio di Addio postato qualche minuto fa dall’ex portiere del Napoli sui social network: “Ahimè è arrivato il momento per me dei saluti e dei ringraziamenti dopo che per quattro anni a Napoli ho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, io ho sempre cercato di ricambiare dando il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Circa una settimana dopo l’annuncio ufficiale, sono arrivati anche i saluti alda parte del portiere David Ospina. Il colombiano, arrivato acome riserva, complici le buone prestazioni e le insicurezze di Meret nelle ultime quattro stagioni si è preso di forza la porta partenopea. L’estremo difensore lasciaproprio dopo la stagione che più lo ha visto come protagonista, con ben 31 presenze e 25 reti subìte. La carriera di Ospina proseguirà in Arabia Saudita all’Al-Nassr. Ecco il messaggio dipostato qualche minuto fa dall’ex portiere delsui social network: “Ahimè è arrivato il momento per me dei saluti e dei ringraziamenti dopo che per quattro anni aho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, io ho sempre cercato di ricambiare dando il ...

