Sondaggio Swg per La7 | Fdi primo partito al 23 | 8% suo massimo storico Guadagna anche il Pd | con il segno meno gli altri partiti

(Di lunedì 18 luglio 2022) Fratelli d’Italia si confermain Italia con il 23,8% (suonelle rilevazioni), seguito dalDemocratico al 22,1%. E sono gli unici dueche aumentano i consensi rispetto alla settimana scorsa: rispettivamente +0,3% per ildi Giorgia Meloni e +0,4% per il Pd di Letta. Con il, invece, tutti glimaggiori. E’ quanto viene fuori dall’ultimodi SWG per La7. La Lega di Matteo Salvini si conferma terza forza politica con il 14% ma segnando il calo di gradimento più alto, -0,5% rispetto alla precedente rilevazione. In caloil Movimento 5 stelle all’11,2% (-0,3%). Segue Forza Italia al ...

Secondo l'ultimoper La7 , la maggioranza relativa degli elettori del Movimento 5 Stelle, pari al 48%, vorrebbe che il governo Draghi vada avanti. Contrario soltanto il 35% degli elettori pentastellati

Secondo l'ultimoper La7 , la maggioranza relativa degli elettori del Movimento 5 Stelle, pari al 48%, vorrebbe che il governo Draghi vada avanti. Contrario soltanto il 35% degli elettori pentastellati, ...'Fratelli d'Italia con il vento in poppa raggiunge il suo massimo storico'. Come ogni lunedì anche quello del 18 luglio si chiude con ildirealizzato per il tg di La7 condotto da Enrico Mentana. E come ogni lunedì ad avere la meglio è Giorgia Meloni . Il suo partito infatti cresce del +0,3 per cento rispetto alla scorsa ...Non si ferma la corsa inarrestabile di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia, infatti, sale al 23,8% con un ulteriore incremento del +0,3%. È quanto risulta dal sondaggio si Swg commissionato dal Tg La7.Sondaggi politici e le analisi elettorali nella crisi di Governo Draghi: gli scenari, il vantaggio del Centrodestra e cosa succede. 55% vs Governo tecnico ...