Scherma, Mondiali 2022: Luigi Samele e Pietro Torre eliminati ai quarti di finale, fuori agli ottavi Luca Curatoli e Michele Gallo (Di lunedì 18 luglio 2022) Non ci saranno medaglie per l’Italia nella prima giornata dei Mondiali 2022 di Scherma dalle gare individuali della sciabola maschile. Erano presenti quattro azzurri nel tabellone principale, ovvero i titolati Luca Curatoli e Luigi Samele e i giovani Michele Gallo e Pietro Torre, che avevano ottenuto l’accesso al main draw grazie alle sfide vinte nella giornata preliminare. Un epilogo poco fortunato, come detto, con Samele e Torre fermatisi ai quarti di finale. Per l’argento olimpico di Tokyo 2020 l’avventura era cominciata in maniera brillante contro il vietnamita Van Quyet Nguyen, a segno per 15-5, affrontando poi ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Non ci saranno mede per l’Italia nella prima giornata deididalle gare individuali della sciabola maschile. Erano presenti quattro azzurri nel tabellone principale, ovvero i titolatie i giovani, che avevano ottenuto l’accesso al main draw grazie alle sfide vinte nella giornata preliminare. Un epilogo poco fortunato, come detto, confermatisi aidi. Per l’argento olimpico di Tokyo 2020 l’avventura era cominciata in maniera brillante contro il vietnamita Van Quyet Nguyen, a segno per 15-5, affrontando poi ...

Pubblicità

ilmagodifloz : RT @unfair_play: 'In campo femminile in gara c’è Rossella Fiamingo e la speranza è che davvero tutto quello che Paltrinieri tocca si trasfo… - usatoscherma : RT @Italpress: Mondiali scherma, prima medaglia Italia con Fiamingo - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Roseella Fiamingo in semifinale nella spada! Torre e Samele ai quarti nella sciabola… - usatoscherma : RT @LiaCapizzi: Ai Mondiali di scherma arriva la prima medaglia! Un risultato già enorme, a prescindere da quale sarà il colore. ** Ross… - usatoscherma : RT @Federscherma: MONDIALI CAIRO 2022 - Medaglia azzurra in arrivo con Rossella Fiamingo che vola in semifinale ?????? Ore 17,30 il match co… -