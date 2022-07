Sara Gama: «Non eravamo al top del mondo prima, non siamo da buttare adesso» (Di lunedì 18 luglio 2022) La Nazionale femminile è alla svolta dell’Europeo: Italia-Belgio, stasera ore 21, decide il passaggio ai quarti di finale. Il margine di errore è ridotto. E si deve giocare – scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport – «con le orecchie incollate alla radiolina»: in caso di vittoria dell’Islanda con la Francia (già sicura del primo posto) il risultato col Belgio non conterebbe più. Rischio biscotto, come scrisse ieri Avvenire. Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di Sara Gama, la capitana della squadra: «siamo sotto esame da un po’, diciamo che questa è una notte in più prima degli esami. Tutti si aspettano tanto da noi dopo quel Mondiale in cui abbiamo raggiunto i quarti – ha aggiunto Bertolini – rispettiamo il Belgio però mi aspetto una grande prestazione. Dobbiamo fare quello che in queste due ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) La Nazionale femminile è alla svolta dell’Europeo: Italia-Belgio, stasera ore 21, decide il passaggio ai quarti di finale. Il margine di errore è ridotto. E si deve giocare – scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport – «con le orecchie incollate alla radiolina»: in caso di vittoria dell’Islanda con la Francia (già sicura del primo posto) il risultato col Belgio non conterebbe più. Rischio biscotto, come scrisse ieri Avvenire. Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di, la capitana della squadra: «sotto esame da un po’, diciamo che questa è una notte in piùdegli esami. Tutti si aspettano tanto da noi dopo quel Mondiale in cui abbiamo raggiunto i quarti – ha aggiunto Bertolini – rispettiamo il Belgio però mi aspetto una grande prestazione. Dobbiamo fare quello che in queste due ...

