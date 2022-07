Orrore in Pakistan, bambina di 7 anni stuprata e uccisa a Peshawar (Di lunedì 18 luglio 2022) Orrore in Pakistan dove una bambina di 7 anni è stata violentata e stuprata nella città nord-occidentale di Peshawar. Il cadavere della bambina è stato rinvenuto nella zona di Kali Bari Mandir della... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 luglio 2022)indove unadi 7è stata violentata enella città nord-occidentale di. Il cadavere dellaè stato rinvenuto nella zona di Kali Bari Mandir della...

