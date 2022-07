Napoli, il Rennes si defila per Kim: ora servono 20 milioni (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Napoli è rimasto il solo in corsa per assicurarsi Kim dal Fenerbahce: il Rennes si defila e ora gli azzurri devono pagare la clausola Il Rennes si defila per Kim. Secondo quanto riportato dall’Equipe, Il Napoli rimane quindi la sola squadra in corsa per il difensore del Fenerbahce. Proprio in queste ore c’è stato il forcing del Napoli, anche se c’è da vedere se Aurelio De Laurentiis deciderà di pagare la clausola da 20 milioni o cercherà uno sconto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilè rimasto il solo in corsa per assicurarsi Kim dal Fenerbahce: ilsie ora gli azzurri devono pagare la clausola Ilsiper Kim. Secondo quanto riportato dall’Equipe, Ilrimane quindi la sola squadra in corsa per il difensore del Fenerbahce. Proprio in queste ore c’è stato il forcing del, anche se c’è da vedere se Aurelio De Laurentiis deciderà di pagare la clausola da 20o cercherà uno sconto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

