“Misure mai viste negli ultimi 50 anni” | Sarà un inverno durissimo | “Come in pandemia”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il taglio del gas da parte della Russia rischia di portarci a subireda austerity tra le peggiori maida mezzo secolo a questa parte. E’ quanto sostiene Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale non ha usato giri di parole per descrivere quello che potrebbe essere lo scenario futuro in seguito al conflitto russo-ucraino. Tabarelli, infatti, ha parlato della crisi che sta aggravando moltissimo il bilancio delle famiglie italiane, costrette a far fronte ad aumenti relativi a luce e gas ma anche all’inflazione dei prezzi dei generi alimentari.noto, il governo Draghi (in questo momento fortemente a rischio in seguito allo strappo del Movimento 5 Stelle) ha messo in campo una serie didi sostegno economico per ...