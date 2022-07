Lazio | CdS | “La squadra di Sarri prende forma anche in campo”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 18 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS oggi ladavvero piede inmostrando le qualità dei nuovi arrivi, ma non solo. “L’analisi. Immobile, pressatore d’attacco, ha provocato l’azione e s’è preso il rigore del vantaggio, segnato riscattando l’errore col Dekani. Ha fatto tutto lui recuperando un pallone come piace a, servendolo a Felipe che l’ha girato a Milinkovic. Sergej ha spalancato l’area, Ciro è stato atterrato da Sarzi. Il raddoppio gliel’ha negato Ghislandi sulla linea, allo scadere del primo tempo. Mau non è mai andato in bestia, ha seguito in silenzio, masticando la solita cicca, ha chiesto solo più velocità. La flemma s’è rispecchiata in, laè stata ordinata, poco imprevedibile. C’erano idee di gioco, non ancora sprizzi. Tre alibi ...