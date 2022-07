Laurea, il riscatto lo paga chi non può studiare (Di lunedì 18 luglio 2022) – I Laureati chiedono da anni che il riscatto ai fini della pensione, del periodo passato a studiare per la Laurea, lo paghi lo Stato, non gli ex studenti. Il presidente dell’Inps, Tridico, si è detto favorevole, imitando la Germania. paga lo Stato? No, pagano quei cittadini che non hanno o non hanno avuto i mezzi o la fortuna per accedere all’università. (Ard) Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 luglio 2022) – Iti chiedono da anni che ilai fini della pensione, del periodo passato aper la, lo paghi lo Stato, non gli ex studenti. Il presidente dell’Inps, Tridico, si è detto favorevole, imitando la Germania.lo Stato? No,no quei cittadini che non hanno o non hanno avuto i mezzi o la fortuna per accedere all’università. (Ard)

BtcPriceless : @federico_rivi E ho ancora amici che vogliono fare il riscatto della Laurea...?? - angiuoniluigi : RT @Corriere: Riscatto laurea, quando conviene davvero per andare in pensione? Conti per ogni età: da 30 a 60 anni - Dodlink : RT @Corriere: Riscatto laurea, quando conviene davvero per andare in pensione? Conti per ogni età: da 30 a 60 anni - Principe_dUcria : Il Presidente dell'INPS Tridico continua a fare pressione per ottenere un riscatto della laurea globale (ovvero val… - newsfinanza : Riscatto laurea, quando conviene (e quando no): i conti per tutte le età Gli esempi -