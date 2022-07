Italia-Algeria | vertice | Draghi guida la delegazione | più forniture di gas ed altri accordi VIDEO Nella capitale nordafricana

Pubblicità

ItalyMFA : #Algeria | Il Ministro @luigidimaio partecipa con il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al vertice intergoverna… - Palazzo_Chigi : IV Vertice intergovernativo Italia-Algeria ???????? In diretta la cerimonia di firma di accordi e le dichiarazioni all… - LaStampa : Draghi, la missione lampo e l’Algeria diventa il primo fornitore di gas per l’Italia - RuggioFabrizia : RT @HSkelsen: Con l'Italia che potrebbe diventare un hub per il gas, che rifornisce i paesi del nord Europa, cambiando gli equilibri geopol… - Elisabe72328550 : RT @HSkelsen: Con l'Italia che potrebbe diventare un hub per il gas, che rifornisce i paesi del nord Europa, cambiando gli equilibri geopol… -

... accolto dal presidente della Repubblica d', Abdelmadijd Tebboune. Con il presidente del ... Quindi alle ore 13 (ora locale, le 14 in) si svolgerà la erimonia di adozione delle ......si trova inper un vertice intergovernativo per il consolidamento di una cooperazione bilaterale che ha come tema chiave quello del gas e di un partenariato privilegiato che per l'...Il premier Draghi è oggi, 18 luglio, in Algeria per rafforzare gli scambi tra Italia e stato nordafricano, a cominciare dal gas.La presidente della Commissione europea è in Azerbaigian mentre il premier italiano vola in Algeria per rafforzare la cooperazione energetica. La diplomazia del vecchio continente funziona a pieno reg ...