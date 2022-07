Inter, Gazzetta: “Marotta tenta l’assalto a Bremer, ma occhio alla Juve” (Di lunedì 18 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, l’Inter di Marotta ha ancora nel mirino Bremer, ma la Juventus preme sulla trattativa. “L’incontro l’assalto nerazzurro inizia per davvero solo ora, ma è inevitabilmente condizionato dalle novità sul fronte rivale: la Juve ha molto cash in mano ora che ha indirizzato De Ligt verso la Baviera. Al contrario, la cessione dell’Interista Milan Skriniar verso il Psg non è ancora completata: a inizio di questa settimana la dirigenza qatariota, nella persona del nuovo d.s. Luis Campos, avrà finalmente un contatto con l’a.d. Beppe Marotta e col d.s. Piero Ausilio. Al momento c’è una decina di milioni che separano offerta e richiesta: 60 milioni di qua, 70 di ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 18 luglio 2022)- Come riporta ad oggi la, l’diha ancora nel mirino, ma lantus preme sulla trattativa. “L’incontronerazzurro inizia per davvero solo ora, ma è inevitabilmente condizionato dalle novità sul fronte rivale: laha molto cash in mano ora che ha indirizzato De Ligt verso la Baviera. Al contrario, la cessione dell’ista Milan Skriniar verso il Psg non è ancora completata: a inizio di questa settimana la dirigenza qatariota, nella persona del nuovo d.s. Luis Campos, avrà finalmente un contatto con l’a.d. Beppee col d.s. Piero Ausilio. Al momento c’è una decina di milioni che separano offerta e richiesta: 60 milioni di qua, 70 di ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, dopo l’addio a De Ligt la prima scelta è Bremer. Ma l’Inter prova a fermarla - Gazzetta_it : L'Inter spera nel Flamengo: dopo Vidal, convincerà anche #Sanchez? #calciomercato - Gazzetta_it : Dybala vota ancora Inter ma ora ha fretta. Marotta resta in attesa - serie_a24 : #Inter, Gazzetta: “Asslani si è già preso la squadra in mano” - FicarraVincenzo : @Gazzetta_it Non c’è trattativa in cui l’Inter non sia in agguato ma … i soldi ??? -