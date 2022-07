Incidente in moto a Lecce, muore una coppia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Un uomo e una donna, di 47 e 44 anni, sono morti ieri in tarda serata in un Incidente stradale in moto avvenuto nella marina di San Foca di Melendugno, in provincia di Lecce. La coppa è deceduta sul colpo. La loro moto Ducati ha finito la corsa contro un marciapiedi o un cordolo della pista ciclabile. I due centauri sono stati sbalzati dal sellino in modo violento. Nonostante l’intervento dell’automedica del 118 per loro non c’ è stato nulla da fare. L’uomo gestiva un pub-ristorante a Lecce. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Un uomo e una donna, di 47 e 44 anni, sono morti ieri in tarda serata in unstradale inavvenuto nella marina di San Foca di Melendugno, in provincia di. La coppa è deceduta sul colpo. La loroDucati ha finito la corsa contro un marciapiedi o un cordolo della pista ciclabile. I due centauri sono stati sbalzati dal sellino in modo violento. Nonostante l’intervento dell’automedica del 118 per loro non c’ è stato nulla da fare. L’uomo gestiva un pub-ristorante a. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

corrmezzogiorno : #Bari Schianto tra Trani e Bisceglie: morta una ragazzina di 14 anni - baldunggreen : I cordoli non rivestono alcuna protezione per i ciclisti. Anzi possono diventare pericolosi. E non solo per loro. Q… - infoitinterno : Tragico incidente in moto: Davide Martino muore sotto gli occhi degli amici - occhio_notizie : La coppia era partita prima degli amici, che poco dopo li hanno visti a terra privi di vita. Inutili i soccorsi per… - corrmezzogiorno : #Bari Coppia muore in incidente di moto sul lungomare di San Foca -