Il testo «siamo imbattibili sulla quantità, ma scarsi sulla qualità» non è del Dalai Lama (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 14 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una presunta dichiarazione del Dalai Lama. La guida spirituale dei buddisti tibetani avrebbe dichiarato: «Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole…. Più opportunità ma meno tempo.. più istruzione ma meno buon senso… più conoscenza ma meno senso critico.. più esperti ma più problemi….». La presunta citazione termina con queste parole: «siamo imbattibili sulla quantità, ma scarsi sulla qualità. Questi sono i tempi dei fast-food, ma dalla digestione lenta; Sono i tempi dei grandi uomini ma di carattere mediocre. Sono tempi in cui realizzano profitti astronomici, ma povere relazioni. Questa è un epoca in cui tutto viene messo in ... Leggi su facta.news (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 14 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una presunta dichiarazione del. La guida spirituale dei buddisti tibetani avrebbe dichiarato: «Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole…. Più opportunità ma meno tempo.. più istruzione ma meno buon senso… più conoscenza ma meno senso critico.. più esperti ma più problemi….». La presunta citazione termina con queste parole: «, ma. Questi sono i tempi dei fast-food, ma dalla digestione lenta; Sono i tempi dei grandi uomini ma di carattere mediocre. Sono tempi in cui realizzano profitti astronomici, ma povere relazioni. Questa è un epoca in cui tutto viene messo in ...

