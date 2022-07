Il presidente Fontana ospite alla Festa della birra di Misinto

(Di lunedì 18 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color IlRegione Lombardia Attilioin visita a sorpresa per la cerimonia di chiusuradi. Ieri sera, per l’ultima serataBierfest, è intervenuto anche il governatoreLombardia Attilioa sorpresa, annunciato all’ultimo minuto, accanto all’assessore regionale Fabrizio Sala, che invece aè ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

ilSaronno : Il presidente Fontana al gran finale delle Misinto Bierfest - Civetta46262114 : RT @TgrRaiPuglia: Anche il sindaco di Bari e presidente ANCI Antonio Decaro fra i firmatari della lettera che chiede continuità nell'azione… - TgrRaiPuglia : Anche il sindaco di Bari e presidente ANCI Antonio Decaro fra i firmatari della lettera che chiede continuità nell'… - cronachemezzog : CONFINDUSTRIA, FONTANA PRESIDENTE BARI E BAT - cronachelucane : CONFINDUSTRIA, FONTANA PRESIDENTE BARI E BAT - L’assemblea generale di Confindustria Bari e Bat ha confermato Sergi… -

... alla Camera e al Senato, disposte a sostenere l'esecutivo guidato dell'exdella Bce. In ... Carlo Sibilia all'Interno (molto vicino a Luigi Di Maio), Ilariaalla Transizione ...All'inaugurazione saranno presenti l'assessore comunale al Decentramento, Federica Moschini, e ildel consiglio territoriale, Palmiro. Curata dal pittore Onorio Bravi (che è anche ...Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in visita a sorpresa per la cerimonia di chiusura della festa della birra di Misinto ...CATANIA - Dopo i lavori di riqualificazione di piazza Roma, avviati grazie a fondi europei, il presidente del III municipio Paolo Ferrara chiede di ...