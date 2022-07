Il caldo non molla la presa, qualche nuvola nel pomeriggio (Di lunedì 18 luglio 2022) Un’altra giornata calda ci attende, secondo le previsioni di Maurizio Sabatini del Centro Meteorologico Lombardo. Probabile qualche nuvola nel pomeriggio, che schermerà un po? il sole ma non aiuterà a ridurre le temperature. Tempo Previsto: al mattino, irregolarmente nuvoloso su Valtellina, Valchiavenna e lungo tutta la fascia prealpina. Generalmente sereno sul resto della regione. Dal pomeriggio tendenza ad un aumento della nuvolosità su Valtellina, Valli Orobiche, Valli Bresciane ed alto Garda. Dal tardo pomeriggio locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale probabili su Gardesano e Valli Bresciane. Poco nuvoloso, per la presenza di nuvolosità medio bassa, sull’estremo Oltrepo Pavese, ma senza fenomenologia associata. Attenuazione della nuvolosità dalla tarda serata. Temperature: valori ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Un’altra giornata calda ci attende, secondo le previsioni di Maurizio Sabatini del Centro Meteorologico Lombardo. Probabilenel, che schermerà un po? il sole ma non aiuterà a ridurre le temperature. Tempo Previsto: al mattino, irregolarmente nuvoloso su Valtellina, Valchiavenna e lungo tutta la fascia prealpina. Generalmente sereno sul resto della regione. Daltendenza ad un aumento della nuvolosità su Valtellina, Valli Orobiche, Valli Bresciane ed alto Garda. Dal tardolocali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale probabili su Gardesano e Valli Bresciane. Poco nuvoloso, per la presenza di nuvolosità medio bassa, sull’estremo Oltrepo Pavese, ma senza fenomenologia associata. Attenuazione della nuvolosità dalla tarda serata. Temperature: valori ...

