Gran Galà della Neve, la FISI premia Sofia Goggia con il Fiocco d’Oro (Di lunedì 18 luglio 2022) È già tempo di guardare alla prossima stagione per Sofia Goggia. La 29enne di Bergamo è già infatti pronta a tornare in pista come raccontato durante il Gran Galà della Neve andato in scena a Madonna di Campiglio. La finanziera orobica si è infatti già lasciata alle spalle le imprese che l’hanno vista protagonista alle Olimpiadi Invernali e che le hanno valso il Fiocco d’Oro, massimo riconoscimento offerto dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). “È stata una stagione che ha racchiuso due mondi opposti, altalenante tra una sciata quasi perfetta con cinque vittorie in diciassette giorni a dicembre, e dopo la prima caduta di gennaio e poi quella di Cortina, la più logorante della mia carriera a livello ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) È già tempo di guardare alla prossima stagione per. La 29enne di Bergamo è già infatti pronta a tornare in pista come raccontato durante ilandato in scena a Madonna di Campiglio. La finanziera orobica si è infatti già lasciata alle spalle le imprese che l’hanno vista protagonista alle Olimpiadi Invernali e che le hanno valso il, massimo riconoscimento offerto dalla Federazione Italiana Sport Invernali (). “È stata una stagione che ha racchiuso due mondi opposti, altalenante tra una sciata quasi perfetta con cinque vittorie in diciassette giorni a dicembre, e dopo la prima caduta di gennaio e poi quella di Cortina, la più logorantemia carriera a livello ...

Pubblicità

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il “ritorno” di Mazzarri al Gran Galà, l’isola della cultura lo aspetta… - LIVETICKER_TV : Sofia Goggia, Federica Brignone, Nadia Delago und Giuliano Razzoli waren zu Gast bei der „Gran Gala of Snow and Ice… - TVSPORTNEWS : Sofia Goggia, Federica Brignone, Nadia Delago und Giuliano Razzoli waren zu Gast bei der „Gran Gala of Snow and Ice… - skiweltcup_tv : Sofia Goggia, Federica Brignone, Nadia Delago und Giuliano Razzoli waren zu Gast bei der „Gran Gala of Snow and Ice… - Tgyou24 : 'Sofia Goggia e Federica Brignone sono i due Fiocchi d’oro per lo sci alpino. Il verdetto è arrivato durante il Gra… -