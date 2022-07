Draghi parlerà prima alla Camera? il capogruppo M5s Crippa appoggia la richiesta di Pd e Iv. Conte: “Non mi ha informato” (Di lunedì 18 luglio 2022) Quando mancano meno di due giorni alle comunicazioni di Mario Draghi alle Camera, la tensione rimane altissima dentro il Movimento 5 stelle. Oggi a muoversi in autonomia, e senza consultarsi con il leader Giuseppe Conte, è stato il capogruppo a Montecitorio Davide Crippa. Durante la riunione dei capigruppo infatti, ha appoggiato la richiesta di Pd e Italia viva che si parta dalla Camera. E la decisione non è solo tecnica: a Montecitorio c’è il maggior numero di “governisti” del Movimento (si parla di almeno 20 o 30 parlamentari) ed è lì che potrebbe esserci una nuova scissione del Movimento. Una prima resa dei conti è stata nel corso dell’assemblea congiunta dei gruppi M5s di Camera e Senato. Alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Quando mancano meno di due giorni alle comunicazioni di Marioalle, la tensione rimane altissima dentro il Movimento 5 stelle. Oggi a muoversi in autonomia, e senza consultarsi con il leader Giuseppe, è stato ila Montecitorio Davide. Durante la riunione dei capigruppo infatti, hato ladi Pd e Italia viva che si parta d. E la decisione non è solo tecnica: a Montecitorio c’è il maggior numero di “governisti” del Movimento (si parla di almeno 20 o 30 parlamentari) ed è lì che potrebbe esserci una nuova scissione del Movimento. Unaresa dei conti è stata nel corso dell’assemblea congiunta dei gruppi M5s die Senato. Alcuni ...

