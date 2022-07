Alta Moda Eventi, Giuliano Peparini X Dolce & Gabbana Sicilia 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) Giuliano Peparini firma le performance degli Eventi haute couture Dolce&Gabbana Sicilia 2022 Giuliano Peparini, uno dei registi, coreografi e direttori artistici più prolifici ed eclettici della scena internazionale, torna a collaborare con il brand Dolce&Gabbana Per il secondo anno consecutivo, dopo essersi occupato degli spettacoli coreografici degli Eventi di Venezia nel 2021, Giuliano Peparini è nuovamente alla guida del corpo di ballo e dei performers che si sono esibiti nel corso degli Eventi svolti in Sicilia in occasione del decimo anniversario delle Collezioni ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 luglio 2022)firma le performance deglihaute couture, uno dei registi, coreografi e direttori artistici più prolifici ed eclettici della scena internazionale, torna a collaborare con il brandPer il secondo anno consecutivo, dopo essersi occupato degli spettacoli coreografici deglidi Venezia nel 2021,è nuovamente alla guida del corpo di ballo e dei performers che si sono esibiti nel corso deglisvolti inin occasione del decimo anniversario delle Collezioni ...

