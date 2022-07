Alessandra Amoroso: “Sporcate tutto con odio”, concerti a rischio? [VIDEO COMPLETO] (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono riuscite a fare arrabbiare persino Alessandra Amoroso. La cantante è intervenuta a muso duro contro le accuse e le critiche al veleno. Alessandra Amoroso (Twitter screenshot)Alessandra Amoroso è stata investita nella notte da un’ondata di critiche spaventose. La cantante è dovuta intervenire per difendersi, ma pare non sia stato sufficiente. Cosa accade all’ex talento di Amici? Forse non tutti sanno che Alessandra Amoroso fu scartata dai provini di Amici all’età di 17 anni. Nel giugno del 2008 però ha alzato quella coppa davanti a Maria De Filippi che sognava per lei un grande futuro. Poche ore fa il suo maxi concerto di San Siro, può far capire che la De Filippi aveva azzeccato tutte le previsioni. La cantante ora è una donna e una stella del ... Leggi su specialmag (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono riuscite a fare arrabbiare persino. La cantante è intervenuta a muso duro contro le accuse e le critiche al veleno.(Twitter screenshot)è stata investita nella notte da un’ondata di critiche spaventose. La cantante è dovuta intervenire per difendersi, ma pare non sia stato sufficiente. Cosa accade all’ex talento di Amici? Forse non tutti sanno chefu scartata dai provini di Amici all’età di 17 anni. Nel giugno del 2008 però ha alzato quella coppa davanti a Maria De Filippi che sognava per lei un grande futuro. Poche ore fa il suo maxi concerto di San Siro, può far capire che la De Filippi aveva azzeccato tutte le previsioni. La cantante ora è una donna e una stella del ...

Pubblicità

AmorosoOF : Tutto Accade Tour ? Biglietti disponibili qui ?? - IlContiAndrea : Ah e poi c’è da aggiungere che questa cantante ha cantato per 2 ore e 40, senza trucchi né inganni. Gavetta e studi… - AmorosoOF : Per continuare a vivere, se vi va, questa maledetta felicità! Tutto Accade Tour ?? - marti7even : MA ALESSANDRA AMOROSO PORTA ANCORA I BALLERINI SI O NO? #AlessandraAmoroso - ceci_gioia33 : @grdrnvl Emma Elisa Alessandra Amoroso Gianna Nannini Loredana Bertè ?? -