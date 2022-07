Skincare routine viso anche in vacanza: i consigli VK Sublinesse (Di domenica 17 luglio 2022) Quante volte preparando la valigia per le vacanze non si sa quale prodotti portare per riuscire ad avere una Skincare routine completa senza esagerare con il numero di cosmetici? VK Sublinesse, eccellenza italiana per la cosmesi bio naturale, propone 5 referenze pensate per essere portate comodamente con sé, ideali per ovviare al problema del limitato beauty-case da vacanza. I perfetti compagni di viaggio rispecchiano dunque una Skincare routine completa, partendo dall’acqua micellare, passando dallo scrub e maschera viso e terminando con un siero e una crema idratante 24 ore, perfetta sia per il giorno che per la notte. ACQUA MICELLARE Rivitalizza, nutre e deterge delicatamente. Quest’acqua micellare dalla formula bifasica strucca, idrata, protegge, tonifica e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 17 luglio 2022) Quante volte preparando la valigia per le vacanze non si sa quale prodotti portare per riuscire ad avere unacompleta senza esagerare con il numero di cosmetici? VK, eccellenza italiana per la cosmesi bio naturale, propone 5 referenze pensate per essere portate comodamente con sé, ideali per ovviare al problema del limitato beauty-case da. I perfetti compagni di viaggio rispecchiano dunque unacompleta, partendo dall’acqua micellare, passando dallo scrub e mascherae terminando con un siero e una crema idratante 24 ore, perfetta sia per il giorno che per la notte. ACQUA MICELLARE Rivitalizza, nutre e deterge delicatamente. Quest’acqua micellare dalla formula bifasica strucca, idrata, protegge, tonifica e ...

