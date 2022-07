Sciopero e voli cancellati, vacanze rovinate per 100mila viaggiatori (Di domenica 17 luglio 2022) Con tanti italiani in partenza per le vacanze una nuova giornata di passione per il trasporto e il rischio di pesanti disagi negli aeroporti italiani. Lo Sciopero di domenica 17 luglio ha portato ad una raffica di voli cancellati o ritardati: dalle 14 alle 18 si fermeranno contemporaneamente i controllori di volo dell'Enav ed il personale di bordo delle compagnie low cost Ryanair, Malta Air e della società di assistenti di volo CrewLink. Nella giornata di oggi sono previsti 600 voli cancellati e oltre 100mila passeggeri costretti a restare a terra. Alla base della mobilitazione dei sindacati la protesta per la carenza di personale e, per le compagnie low cost, anche la richiesta di migliori condizioni salariali e di lavoro. Inizialmente l'astensione dal lavoro ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) Con tanti italiani in partenza per leuna nuova giornata di passione per il trasporto e il rischio di pesanti disagi negli aeroporti italiani. Lodi domenica 17 luglio ha portato ad una raffica dio ritardati: dalle 14 alle 18 si fermeranno contemporaneamente i controllori di volo dell'Enav ed il personale di bordo delle compagnie low cost Ryanair, Malta Air e della società di assistenti di volo CrewLink. Nella giornata di oggi sono previsti 600e oltrepasseggeri costretti a restare a terra. Alla base della mobilitazione dei sindacati la protesta per la carenza di personale e, per le compagnie low cost, anche la richiesta di migliori condizioni salariali e di lavoro. Inizialmente l'astensione dal lavoro ...

VolpiAnd : Voli cancellati, operai in sciopero, 100 mila italiani rimasti a piedi. Se avessimo un Governo serio...… - tempoweb : #Sciopero e voli cancellati, vacanze rovinate per 100mila viaggiatori #aerei #controllori #17luglio… - Paolo09195641 : RT @francofontana43: Oggi sciopero contro le low cost Ryanair ha già cancellato 240 voli @MassimoFranchi, @ilmanifesto - remiromi1 : RT @leftiscooler: Non è che chi lavora nel settore aereo è stronzo. È che le condizioni di lavoro sono pietose, i contratti scaduti da temp… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Aerei, il giorno dello sciopero: già migliaia i voli cancellati in tutta Europa -