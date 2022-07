Mosca intensifica gli attacchi mentre Kiev aspetta nuove armi

Pubblicità

... usura, manuali: tutte le difficoltà (e i dubbi) dei rifornimenti all'Ucraina 14 giugno - La battaglia aerea nei cieli dell'Ucraina:l'azione, i piloti di Kiev addestrati dagli Usa ...Le sirene anti - aeree hanno suonato questa mattina nella capitale ucraina Kiev , mentrei suoi recenti attacchi a lungo raggio contro le città del Paese che finora hanno ucciso ...La Russia starebbe utilizzando la centrale nucleare di Zaporizhzhia come base per lo stoccaggio di armi e per bombardare le aree circostanti. Dopo i bombardamenti su Vinnytsia, otto persone sono rimas ...Milano, 16 lug. (askanews) - La Russia vuole intensificare l'offensiva sull'Ucraina per evitare un colpo di reni di Kiev. Il ministro della ...