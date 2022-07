LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré in fuga, il gruppo gestisce a 1’15” (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 16.04 Il gruppo continua a tenere a bagnomaria i fuggitivi intorno a 1’15”. 16.01 Breve tratto di salita da affrontare per i corridori: è una tappa mossa, che lascia poco respiro. 15.59 Ben tre vittorie per corridori danesi in questa Grande Boucle con Magnus Cort, Jonas Vingegaard e Mads Pedersen. 15.56 L’ultima vittoria di tappa della Germania al Tour de France è firmata proprio Nils Politt che si è imposto lo scorso anno a Nimes. 15.53 Si fanno vedere gli uomini della Alpecin-Fenix in testa al gruppo: potrebbe essere la volta giusta per Jasper Philipsen che è uno dei velocisti più resistenti quando la strada ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.04 Ilcontinua a tenere a bagnomaria i fuggitivi intorno a”. 16.01 Breve tratto di salita da affrontare per i corridori: è unamossa, che lascia poco respiro. 15.59 Ben tre vittorie per corridori danesi in questa Grande Boucle con Magnus Cort, Jonas Vingegaard e Mads Pedersen. 15.56 L’ultima vittoria didella Germania aldeè firmata proprio Nilsche si è imposto lo scorso anno a Nimes. 15.53 Si fanno vedere gli uomini della Alpecin-Fenix in testa al: potrebbe essere la volta giusta per Jasper Philipsen che è uno dei velocisti più resistenti quando la strada ...

Pubblicità

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - InkSonoro : Elisa è finalmente guarita ed è pronta a continuare il suo tour ?? se volete un'anticipazione di cosa vi aspetta gua… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré in fuga gruppo a 2? - #France #tappa #DIRETTA:… - Eurosport_IT : ?? SIAMO LIVE! ?? Segui 'TOUR LIVE' per commentare insieme a noi la 15ª tappa del Tour de France ??????????? Iscriviti… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré in fuga gruppo a 2? - #France #tappa #DIRETTA:… -