Lewandowski: “Lasciare il Bayern decisione più difficile della mia vita” (Di domenica 17 luglio 2022) Robert Lewandowski lascerà il Bayern Monaco per vestire la maglia del Barcellona. Il bomber polacco si è confessato ai microfoni della BILD: “Non c’è stato tempo per un vero addio. Tutto doveva accadere molto rapidamente e spontaneamente. Ho detto: ‘Ragazzi, grazie mille. Tutto sarà completato oggi.’ Abbiamo fatto la storia insieme, non lo dimenticherò mai. Ho anche detto che sarei tornato a Monaco per un vero addio dopo la trasferta del Barcellona negli Stati Uniti, che durerà fino al 30 luglio. Ci sarà un vero e proprio addio. Voglio anche fare regali per i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e i dipendenti. Perchè sono voluto andare via? Volevo giocare in un campionato diverso dalla Bundesliga, avevo preso quella decisione da molto tempo. Ma devo sottolineare che è stata la decisione più ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Robertlascerà ilMonaco per vestire la maglia del Barcellona. Il bomber polacco si è confessato ai microfoniBILD: “Non c’è stato tempo per un vero addio. Tutto doveva accadere molto rapidamente e spontaneamente. Ho detto: ‘Ragazzi, grazie mille. Tutto sarà completato oggi.’ Abbiamo fatto la storia insieme, non lo dimenticherò mai. Ho anche detto che sarei tornato a Monaco per un vero addio dopo la trasferta del Barcellona negli Stati Uniti, che durerà fino al 30 luglio. Ci sarà un vero e proprio addio. Voglio anche fare regali per i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e i dipendenti. Perchè sono voluto andare via? Volevo giocare in un campionato diverso dalla Bundesliga, avevo preso quellada molto tempo. Ma devo sottolineare che è stata lapiù ...

