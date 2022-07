Jova beach party, Jovanotti sul palco celebra un matrimonio gay (Di domenica 17 luglio 2022) Durante il Jova beach party, iniziato poco prima delle 16 con l'esibizione di alcuni gruppi presentati da Jovanotti, il cantautore romano ha 'celebrato' sul palco il suo primo matrimonio gay. Sara e ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Durante il, iniziato poco prima delle 16 con l'esibizione di alcuni gruppi presentati danotti, il cantautore romano ha 'to' sulil suo primogay. Sara e ...

Pubblicità

enpaonlus : Grazie per l’invito, #maAncheNo.Avete ragione:alberi e piante “infestanti” non le avete sradicate voi,le dune non l… - enpaonlus : Le Associazioni a Jovanotti: scegli una località diversa per limitare i danni. - enpaonlus : Costretti a richiamare le Istituzioni al rispetto di quelle leggi che per prime dovrebbero fare osservare! ?… - ansa_liguria : Jova beach party, Jovanotti sul palco celebra un matrimonio gay - Marcel_Bel89 : Jova beach party, Jovanotti sul palco celebra un matrimonio gay -