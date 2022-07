Fred Kerley è l’uomo più veloce del mondo: tripletta statunitense nei 100 senza Jacobs. Bromell e Bracy sul podio (Di domenica 17 luglio 2022) Fred Kerley è il nuovo Campione del mondo dei 100 metri. Il vice campione olimpico ha confermato il pronostico della vigilia in una finale tiratissima e altamente spettacolare andata in scena sull pista di Eugene (Oregon, USA), dove il pubblico americano ha festeggiato per una sontuosa tripletta a stelle e strisce. Il 26enne si presentava all’atto conclusivo dopo il 9.76 firmato ai Trials tre settimane fa e dopo aver corso la batteria in 9.79, oggi ha sciorinato tutta la sua classe e ha conquistato la prima medaglia d’oro della sua carriera nella rassegna iridata. Fred Kerley è uscito bene dai blocchi di partenza, ma meglio aveva fatto il suo connazionale Marvin Bracy. A quel punto è iniziato un serratissimo testa a testa, il nativo di Taylor era indietro di mezza ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)è il nuovo Campione deldei 100 metri. Il vice campione olimpico ha confermato il pronostico della vigilia in una finale tiratissima e altamente spettacolare andata in scena sull pista di Eugene (Oregon, USA), dove il pubblico americano ha festeggiato per una sontuosaa stelle e strisce. Il 26enne si presentava all’atto conclusivo dopo il 9.76 firmato ai Trials tre settimane fa e dopo aver corso la batteria in 9.79, oggi ha sciorinato tutta la sua classe e ha conquistato la prima medaglia d’oro della sua carriera nella rassegna iridata.è uscito bene dai blocchi di partenza, ma meglio aveva fatto il suo connazionale Marvin. A quel punto è iniziato un serratissimo testa a testa, il nativo di Taylor era indietro di mezza ...

