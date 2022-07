David Rossi si è suicidato | l' esito della superperizia 

(Di domenica 17 luglio 2022) Secondo le anticipazioni de La Stampa, la superperizia che verrà presentata domani in commissione confermerebbe per l'ex-responsabilecomunicazione del Monte dei Paschi di Siena la pista che porta al suicidio, ma restano alcuni aspetti da chiarire

La super perizia ordinata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte diè arrivata alla Camera. Sono quasi un migliaio di pagine redatte dai reparti speciali dei carabinieri (Ros, Ris e Racis) e da un collegio medico - legale . Domani dovranno illustrare le ..., verità dalla perizia: smontati dubbi famiglia/ Ma non spiega 9 ferite Posteraro, sulle colonne de 'Il Mattino', si è detto quindi favorevole a introdurre la figura degli imputati under ...Secondo le anticipazioni de La Stampa, la superperizia che verrà presentata domani in commissione confermerebbe per l'ex-responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena la pista che por ...David Rossi, verità su morte manager Mps dalla super perizia: smontati dubbi famiglia, ma non tutti. Ci sono 9 ferite che restano senza ...