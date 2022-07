Crisi di governo, più di 400 sindaci sottoscrivono la lettera-appello a Draghi. Meloni: “Istituzioni come sezioni di partito” (Di domenica 17 luglio 2022) Sono più di 400 i sindaci italiani che hanno sottoscritto la lettera appello per chiedere a Mario Draghi di restare alla guida del governo. Un numero che continua a crescere e che secondo Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei primi cittadini del Pd, potrebbe convincere il premier ad andare avanti anche senza il sostegno dei 5 stelle: in Parlamento, come è noto, i numeri per sostenere la maggioranza ci sarebbero comunque. Giorgia Meloni, però, attacca e accusa i primi cittadini di “usare le Istituzioni come se fossero sezioni di partito“. Più di 400 sindaco pro Draghi – Una polemica che non è destinata a sopirsi quella degli appelli a Draghi. Dopo che ieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Sono più di 400 iitaliani che hanno sottoscritto laper chiedere a Mariodi restare alla guida del. Un numero che continua a crescere e che secondo Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei primi cittadini del Pd, potrebbe convincere il premier ad andare avanti anche senza il sostegno dei 5 stelle: in Parlamento,è noto, i numeri per sostenere la maggioranza ci sarebbero comunque. Giorgia, però, attacca e accusa i primi cittadini di “usare lese fosserodi“. Più di 400 sindaco pro– Una polemica che non è destinata a sopirsi quella degli appelli a. Dopo che ieri ...

