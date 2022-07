Crisi di governo, Conte: “Ricatto? Lo abbiamo subito noi, Draghi si assuma le sue responsabilità” (Di domenica 17 luglio 2022) “Qualcuno ha parlato di Ricatto, noi il Ricatto lo abbiamo subito“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel video pubblicato poco prima dell’assemblea congiunta coi parlamentari del M5s, parlando della Crisi di governo. “Prendiamo atto della decisione del premier Mario Draghi di rassegnare le sue dimissioni, però il presidente si prenda le sue responsabilità”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) “Qualcuno ha parlato di, noi illo“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, nel video pubblicato poco prima dell’assemblea congiunta coi parlamentari del M5s, parlando delladi. “Prendiamo atto della decisione del premier Mariodi rassegnare le sue dimissioni, però il presidente si prenda le sue”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

