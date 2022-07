Charlène e Alberto di Monaco | le foto più belle con i figli Jacques e Gabriella

(Di domenica 17 luglio 2022) Famiglia riunita allo Yacht Club di, dove i gemellini - accompagnati dai genitori - hanno ricevuto il diploma e la medaglia al termine del Seadventures Summer Camp, una settimana di formazione alla scoperta del mondo della nautica. L’amore per il mare, di generazione in generazione

Pubblicità

disinformate_it : RT @Corriere: Charlene e Alberto, la foto anti crisi dopo il forfait di lei al Ballo della Rosa - infoitcultura : Charlene di Monaco è più bella che mai: la foto con Alberto e i figli svela tutto - infoitcultura : Charlène Wittstock torna a farsi vedere con Alberto di Monaco. E il sorriso sparisce - infoitcultura : Charlene di Monaco con Alberto ei figli: vestita di bianco sorride accanto alla famiglia - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Charlene e Alberto, la foto anti crisi dopo il forfait di lei al Ballo della Rosa -

La Principessa Charlene tiene enormemente a questo tema, così come: non potevano proprio non essere presenti al Seadventures Summer Camp , che viene organizzato dallo Yacht Club di Monaco . ...Probabilmente la moglie disi affiderà a un brand francese, forse Louis Vuitton o Lanvin . Ma senz'altro eviterà accuratamente Chanel, la maison infatti veste Carolina di Monaco e sua figlia ...