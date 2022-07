Caldo esagerato, le vip si spogliano sui social (Di domenica 17 luglio 2022) Sarà stato il Caldo torrido di questi giorni a spingere le vip a togliersi tutti i vestiti e posare nude per i follower? Se lo scopo era quello di sfuggire all’afa però, hanno mancato l’obiettivo visto che con i loro scatti al limite della censura hanno fatto salire la temperatura social. Da Chiara Ferragni immersa nella schiuma a Emily Ratajkowski distesa sul tappeto con il cane, c’è da perdere la testa. C’è chi si si scatta foto immersa nella vasca da bagno come Rachele Risaliti o Silvia Provvedi, facendo intuire la nudità ma facendo attenzione a non svelare troppo. Ma c’è anche chi, come Antonella Mosetti, non teme la censure e regala nudi frontali senza veli nascondendo giusto quanto basta con la borsa o col ventaglio. Sui social è una gara a chi si mostra più disinibita, e i follower non possono far altro che ammirare… L'articolo ... Leggi su blog.libero (Di domenica 17 luglio 2022) Sarà stato iltorrido di questi giorni a spingere le vip a togliersi tutti i vestiti e posare nude per i follower? Se lo scopo era quello di sfuggire all’afa però, hanno mancato l’obiettivo visto che con i loro scatti al limite della censura hanno fatto salire la temperatura. Da Chiara Ferragni immersa nella schiuma a Emily Ratajkowski distesa sul tappeto con il cane, c’è da perdere la testa. C’è chi si si scatta foto immersa nella vasca da bagno come Rachele Risaliti o Silvia Provvedi, facendo intuire la nudità ma facendo attenzione a non svelare troppo. Ma c’è anche chi, come Antonella Mosetti, non teme la censure e regala nudi frontali senza veli nascondendo giusto quanto basta con la borsa o col ventaglio. Suiè una gara a chi si mostra più disinibita, e i follower non possono far altro che ammirare… L'articolo ...

