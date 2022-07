Boomerissima: Alessia Marcuzzi Vuole Il Figlio Tommaso Nel Programma! (Di domenica 17 luglio 2022) Boomerissima: Alessia Marcuzzi ha parlato del nuovo programma che condurrà su Rai 2 dopo un anno di pausa, ed ha anche rivelato che vorrebbe che suo Figlio Tommaso vi partecipasse… Boomerissima è il nuovo programma di Rai 2 che Alessia Marcuzzi condurrà dopo essersi presa un periodo di pausa dalla televisione. Ora, è proprio lei a parlare del suo nuovo progetto in un’intervista, raccontando che il suo più grande desiderio sarebbe quello di far prendere parte al programma anche al suo giovane Figlio Tommaso. A Il Giornale, la Marcuzzi ha spiegato che al momento, però, non è certo che parteciperà. Boomerissima: Alessia Marcuzzi svela che il ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 17 luglio 2022)ha parlato del nuovo programma che condurrà su Rai 2 dopo un anno di pausa, ed ha anche rivelato che vorrebbe che suovi partecipasse…è il nuovo programma di Rai 2 checondurrà dopo essersi presa un periodo di pausa dalla televisione. Ora, è proprio lei a parlare del suo nuovo progetto in un’intervista, raccontando che il suo più grande desiderio sarebbe quello di far prendere parte al programma anche al suo giovane. A Il Giornale, laha spiegato che al momento, però, non è certo che parteciperà.svela che il ...

