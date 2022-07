Amici, il video sulla ballerina è macabro: “Se morisse…” ed è bufera (Di domenica 17 luglio 2022) Un fan pubblica un macabro video sui social su un’amata ballerina di Amici. Sui social scoppia la bufera Amici di Maria de Filippi è finito da qualche mese, e mentre la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 17 luglio 2022) Un fan pubblica unsui social su un’amatadi. Sui social scoppia ladi Maria de Filippi è finito da qualche mese, e mentre la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Pubblicità

teatrolafenice : In questa nottata speciale, Iil Redentore, non potevamo che augurarvi una serena notte che con 'La Musica sull'acqu… - teatrolafenice : Eccoli qui per voi i fuochi d’artificio della Festa del Redentore 2022. Chi sia di buon auspicio come lo fu per Ven… - teatrolafenice : L'aria dalle 'Variazioni Goldberg' di Bach, interpretata da Glenn Gould sia il nostro e vostro pensiero della notte… - ValliMirko : RT @lvogruppo: ??Sblocchiamo un ricordo 31 Gennaio 2021 ... a Non è L'Arena... sulla 7 TV... ...quando il Sig. Telese ed il Dott. Bassetti… - elisabe85050410 : RT @its__unre4ll: io che vado a dare l'ennesima buca ai miei amici perché la polla che c'è in me non mi consente di uscire di casa: https:/… -