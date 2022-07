Aereo caduto, non sono stati trovati materiali pericolosi (Di domenica 17 luglio 2022) "Non sono stati trovati materiali pericolosi sul luogo dell'incidente Aereo". Lo ha affermato un portavoce dei vigili del fuoco greci dopo le prime indagini intorno al relitto del cargo ucraino carico ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) "Nonsul luogo dell'incidente". Lo ha affermato un portavoce dei vigili del fuoco greci dopo le prime indagini intorno al relitto del cargo ucraino carico ...

