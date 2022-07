Tabagismo | i rischi della generazione Z e i nuovi PSC

(Di sabato 16 luglio 2022) Secondo gli attuali dati dell’OMS al mondo ci sono un miliardo di fumatori di cui 11 milioni solo in Italia. Una cifra questa con aumento sensibile rispetto al passato dovuto alla pandemia. Aumento che non ha risparmiato nemmeno la cosiddettaz. Il fumo infatti è un vizio che spesso si coltiva da giovanissimi per poi ritrovarselo da adulti. Nel nostro paese ilsi combatte con i centri antifumo e le campagne istituzionali. Elementi che spesso non bastano ma cui può fornire un piccolo aiuto il nuovo Codice di autoregolamentazione per la comunicazione e la vendita di prodotti senza combustione di Eurispes. Si tratta delle nuove sigarette elettroniche in cui la combustione del tabacco è sostituita da vapore per diminuire idi malattie da fumo, il fumo tra i giovanissimi tra aumento ...

Pubblicità

State of Mind

, strategie alternative per combatterlo 'Nel caso del tabacco , le strategie di riduzione del danno sono un intervento di salute pubblica potenzialmente salvavita per 1,1 miliardi di ...Gimbe: lockdown a rischio sui servizi Bimbo morto a Sharm, nel cibo tantiin agguato: 'Ecco ... Al contrario, le malattie autoimmuni, le patologie polmonari croniche e ilsono correlati ... Tabagismo e disturbi psichiatrici: associazione e possibili rischi La riduzione del danno è una forma di prevenzione per chi non possa, non riesca o non voglia mettere in atto misure definitive di protezione della propria salute ma che voglia in qualche ...